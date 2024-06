Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 64,37 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 64,37 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.061 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 20,32 Prozent wieder erreichen. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,80 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,69 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,66 EUR im Jahr 2024 aus.

