Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 61,61 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,1 Prozent auf 61,61 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,43 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.499 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 11,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,98 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

