Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Montagnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 57,29 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 57,29 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,49 EUR an. Bei 57,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.129.501 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,27 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,78 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 34,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

