Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 56,81 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 56,81 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,27 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 56,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 116.952 Stück.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,33 Prozent. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,67 Prozent.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,78 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,72 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Warum NVIDIA und nicht Tesla der Profiteur des Autonomen Fahrens sein dürfte

Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Stabiler Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels antriebslos