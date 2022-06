Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.411.429 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,67 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 88,20 EUR an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34.858,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.017,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

