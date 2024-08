Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 62,52 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 62,52 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,59 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.515 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,01 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,35 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,52 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

