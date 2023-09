Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit KursVerlusten

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 65,37 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 65,37 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.707 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Mit Abgaben von 22,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.241,00 EUR – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 13,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben