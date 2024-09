Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 59,14 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 59,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.004.492 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 23,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 54,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,61 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,61 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 77,25 EUR.

Am 26.07.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag