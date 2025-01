Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 58,63 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 58,63 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 59,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 743.823 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,10 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 15,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,78 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 20.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie gefragt: Deutsche Bank belässt Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy"

Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein