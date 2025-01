Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 58,74 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 58,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 265.905 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,78 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 34,53 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,76 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie gefragt: Deutsche Bank belässt Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy"

Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein