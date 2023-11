Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag im Minusbereich

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 57,77 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 57,77 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,71 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 95.279 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 31,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,89 EUR je Aktie.

