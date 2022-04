Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 66,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,16 EUR. Bei 67,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 166.667 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,94 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com