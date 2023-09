Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,92 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 65,92 EUR. Bei 66,33 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,62 EUR aus. Mit einem Wert von 66,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 385.405 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,44 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,16 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.241,00 EUR im Vergleich zu 36.440,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

