Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 65,78 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,78 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,62 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 66,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,00 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,08 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

