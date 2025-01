Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Vormittag ab

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 58,64 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 58,64 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,54 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.698 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,33 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,90 EUR.

Am 25.10.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,20 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

