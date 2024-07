Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 62,08 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 62,08 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,86 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.498 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 19,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,99 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,65 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,92 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

