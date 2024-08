Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 62,34 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 62,34 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,64 EUR an. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,28 EUR nach. Bei 62,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 756.522 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. 24,24 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 13,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,01 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,35 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

