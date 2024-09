Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 58,19 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 58,19 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,92 EUR nach. Bei 59,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.588.514 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,11 Prozent.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,61 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 77,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent zurück. Hier wurden 36,74 Mrd. EUR gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

