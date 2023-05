Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 70,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.597.838 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 7,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 40,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 90,91 EUR.

Am 28.04.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 3,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

