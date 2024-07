Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,49 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 61,49 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 630.203 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. 25,96 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,99 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,65 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

