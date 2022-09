Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Merck-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 170,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 168,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,80 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.418 Stück gehandelt.

Am 30.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 231,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 26,39 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 11,30 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,83 EUR.

Merck veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,41 EUR gegenüber 2,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.198,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.870,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Merck die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,26 EUR je Merck-Aktie.

Merck-Aktie fester: Merck und Guardant Health intensivieren Kooperation bei Krebs-Medikamenten

Merck-Aktie im Plus: Merck kauft Chemiegeschäft von Mecaro - Bereich Electronics stärken

