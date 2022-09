Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 169,90 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 168,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 95.732 Stück.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,83 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.870,00 EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Was Analysten von der Merck-Aktie erwarten

Merck-Aktie fester: Merck und Guardant Health intensivieren Kooperation bei Krebs-Medikamenten

Merck-Aktie im Plus: Merck kauft Chemiegeschäft von Mecaro - Bereich Electronics stärken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA