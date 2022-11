Merck Aktie News: Merck verliert am Nachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 163,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 162,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.656 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,50 EUR) erklomm das Papier am 30.12.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,40 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (153,10 EUR). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 6,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,20 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.568,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 4.870,00 EUR umsetzen können.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Merck die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Oktober 2022: Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie

Erste Schätzungen: Merck stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Merck-Aktie fällt: Ermittlungen gegen Frankreich-Tochter von Merck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA