Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag leichter

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 110,85 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 110,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 110,85 EUR ein. Bei 111,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 5.313 Aktien.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Mit Abgaben von 2,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 163,50 EUR aus.

Am 13.05.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,28 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,12 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,69 EUR je Aktie.

