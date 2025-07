Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 111,25 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 111,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 109,95 EUR. Bei 111,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.952 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,10 Prozent hinzugewinnen. Am 19.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 163,50 EUR.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,69 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA-Aktien nähern sich Jahrestief nach Verkaufsempfehlung

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Merck-Aktie höher: Übernahme von SpringWorks Therapeutics abgeschlossen