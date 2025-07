Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 111,90 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 111,90 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 112,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.215 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,18 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,40 Prozent.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 163,50 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,12 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,69 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA-Aktien nähern sich Jahrestief nach Verkaufsempfehlung

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Merck-Aktie höher: Übernahme von SpringWorks Therapeutics abgeschlossen