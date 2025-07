Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Mit einem Wert von 112,85 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 112,85 EUR. Bei 112,95 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,95 EUR nach. Bei 112,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.712 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 56,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.07.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,73 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,28 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 149,57 EUR.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,28 Mrd. EUR gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,51 EUR je Aktie belaufen.

