Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag mit Einbußen
Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 114,90 EUR nach.
Um 11:46 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 114,90 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,95 EUR nach. Bei 115,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 26.008 Merck-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 158,75 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 27,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 12,36 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 147,29 EUR.
Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,43 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
