Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 139,65 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 139,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 138,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.340 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 2,54 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,71 EUR aus.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 1,70 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,27 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.03.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

