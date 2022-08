Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag höher

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 184,10 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,15 EUR. Bei 182,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 80.755 Aktien.

Bei einem Wert von 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,48 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Abschläge von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 214,58 EUR angegeben.

Merck veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.198,00 EUR – ein Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 4.631,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Merck am 04.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

