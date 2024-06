Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 167,95 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 167,95 EUR. Bei 168,40 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 168,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 8.306 Stück.

Bei 172,40 EUR markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,04 Prozent.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,83 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

DAX 40-Titel Merck-Aktie: Hätte sich eine Merck-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

So schätzen die Analysten die Zukunft der Merck-Aktie ein