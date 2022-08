Merck Aktie News: Merck verliert am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 182,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 181,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.612 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,25 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,08 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 4.631,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Merck am 04.08.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,03 EUR je Merck-Aktie.

