Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 189,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 190,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 187,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.961 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 21,97 Prozent wieder erreichen. Am 14.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 134,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 29,14 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,00 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 12.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,80 Prozent auf 4,60 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,21 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 18.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Merck.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,19 EUR je Aktie.

