Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 144,15 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 144,15 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,70 EUR nach. Mit einem Wert von 144,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.720 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 136,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,57 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,17 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Merck am 06.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Merck.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

