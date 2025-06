Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 115,15 EUR.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 115,15 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 114,65 EUR. Bei 115,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.157 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Gewinne von 53,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,86 EUR an.

Am 13.05.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,78 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

