Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Merck hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 115,10 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 115,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 115,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 115,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,25 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.265 Stück gehandelt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 53,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 110,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 165,86 EUR.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,78 EUR je Merck-Aktie.

