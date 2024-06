Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 172,05 EUR.

Mit einem Kurs von 172,05 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 172,75 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 171,85 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 172,35 EUR. Zuletzt wechselten 33.431 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 173,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 28,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 189,33 EUR an.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,29 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

