Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 152,70 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 152,70 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 153,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.347 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 176,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 15,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 12,05 Prozent sinken.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 184,86 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,29 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

