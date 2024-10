Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 154,90 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 154,90 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 154,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.862 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,31 EUR je Merck-Aktie. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

