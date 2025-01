Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag tiefer

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 141,80 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 141,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 141,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.926 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 4,02 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,00 EUR.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags