Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 114,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,3 Prozent auf 114,95 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 114,10 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,50 EUR. Bisher wurden heute 89.728 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 53,98 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 165,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 13.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Aktie aus.

