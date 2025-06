Merck Aktie News: Merck am Vormittag leichter

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 114,50 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 114,50 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 114,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 12.303 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 54,59 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 110,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,54 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 165,86 EUR für die Merck-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,76 EUR im Jahr 2025 aus.

