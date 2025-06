Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 115,15 EUR ab.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 115,15 EUR nach. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 114,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,50 EUR. Bisher wurden heute 39.488 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 53,71 Prozent wieder erreichen. Bei 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 165,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

