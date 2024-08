Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Dienstagnachmittag ins Plus

Merck im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 167,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 167,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 167,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.593 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,25 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,84 EUR je Aktie belaufen.

