Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 174,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 174,15 EUR. Bei 177,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.876 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 24,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 13,85 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 212,73 EUR je Merck-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.568,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.870,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Merck rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2022 10,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie gibt ab: Merck steckt mehr als hundert Millionen Euro in Werkserweiterung

Was Analysten von der Merck-Aktie erwarten

Merck-Aktie fester: Merck und Guardant Health intensivieren Kooperation bei Krebs-Medikamenten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA