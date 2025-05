Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 125,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 125,20 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 124,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,40 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 74.482 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 164,94 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,01 EUR je Aktie aus.

