Merck Aktie News: Merck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 156,40 EUR nach.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 156,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 156,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.323 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,17 Prozent. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 16,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 188,00 EUR.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Merck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,90 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag