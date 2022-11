Merck Aktie News: Merck springt am Nachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 5,0 Prozent auf 184,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 186,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.570 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,30 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.973,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Merck am 02.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,30 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

