Merck Aktie News: Merck büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 171,50 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 171,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 170,60 EUR. Bei 172,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 62.445 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 2,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 27,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 189,33 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,12 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie stabil: Merck plant Bau neuer Einrichtung für Qualitätskontrolle in Darmstadt

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Merck-Aktie um Nulllinie: Healthcare-Chef von Merck plant keine Übernahme von KI-Firmen