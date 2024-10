Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Freitagnachmittag

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 165,65 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 165,65 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 164,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,15 EUR. Zuletzt wechselten 105.442 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 188,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 5,35 Mrd. EUR gegenüber 5,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

